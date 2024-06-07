新品未使用⭐︎NAVE クロップドジャージートップス

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ご覧頂きありがとうございます。ネイブで先日購入したジャージートップスです。裏地つきでこれからの時期に着用できます。ギャザーがたっぷりと入っていてとても可愛いです。2色買いしたので1色出品いたします。https://nave-jp.com/collections/tops/products/kknvsm0553?variant=40231065092170カラー···ブラック柄・デザイン···無地