値下げ‼️GOOD ROCK SPEEDグッドロックスピードACDC ロックTEE

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GOODROCKSPEEDのロックTEE。昨年の夏にJOURNALSTANDARDrelumeにて購入しまし、数回着ましたが今年はもう着ないので着ていただける方にお譲りしたいと思います。レトロで懐かしいような色使いでヴィンテージ感があります。中古品、ヴィンテージということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。《サイズ》着丈:約76cm身幅:約55cm肩幅:約53.5cm袖丈:約23cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。カラー···スミクロ(グレーっぽい色味です)カラー···グレー