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マジュン　かりゆし　アロハシャツ
商品番号 Y52304842005
商品名

マジュン　かりゆし　アロハシャツ
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お土産でいただきましたが、着ずにしまっておりました。沖縄や海外へ旅行に行かれる方、普段使いにおすすめです^_^
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