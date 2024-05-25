PT850 43cm 4.1g 2面喜平ネックレス　美品

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PT850プラチナ2面喜平ネックレスのご紹介です。2面なので単体でも良いし、お好みのトップと合わせても丁度良いサイズかと思います。●素材:PT850(刻印有り)●長さ:約43or39.5cm●幅:約1.5mm●重量:4.1gup●状態:新品では御座いませんが、目立つ傷汚れ等の無い超美品です。●付属品:無し ●その他、注意事項:神経質な方はご遠慮ください。中古品にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。こちらの商品は地金商品の為、値引き交渉はご遠慮ください。材質···プラチナカラー···シルバー装飾···装飾なし(チェーンネックレス)