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マザーハウス　ヨゾラ　L　セミオーダーカラー
商品番号 P93186871549
商品名

マザーハウス　ヨゾラ　L　セミオーダーカラー
ブランド名 マザーハウス
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マザーハウスのセミオーダーカラーです。モカに近い濃いベージュメインのサイドはダークネイビー、ストラップはブラック、サイドの折り目の中はオフホワイトです。角に少し汚れがあります。最後の写真3枚でご確認頂けます。A4も入るサイズです。リュックとショルダーにもなる２Wayタイプです。テレワークが増えて使う機会が減ったので出品します。全体的には目立った汚れやキズは少なく、まだまだお使い頂けると思います。あくまで個人ユーズド品ですので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いいたします！カラー...ベージュ、ネイビー、オフホワイトサイズタテ：32cmヨコ：37cmマチ：15cmショルダーベルト長さ：68cm(最長)ショルダーベルト幅：3.5cm長さは3段階で調整可能です。※斜め掛けのショルダーとしてはご使用が難しい長さです。重量約830g素材外装：牛革内装：綿
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