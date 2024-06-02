マザーハウス　ヨゾラ　L　セミオーダーカラー

マザーハウスのセミオーダーカラーです。モカに近い濃いベージュメインのサイドはダークネイビー、ストラップはブラック、サイドの折り目の中はオフホワイトです。角に少し汚れがあります。最後の写真3枚でご確認頂けます。A4も入るサイズです。リュックとショルダーにもなる２Wayタイプです。テレワークが増えて使う機会が減ったので出品します。全体的には目立った汚れやキズは少なく、まだまだお使い頂けると思います。あくまで個人ユーズド品ですので、完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いいたします！カラー...ベージュ、ネイビー、オフホワイトサイズタテ：32cmヨコ：37cmマチ：15cmショルダーベルト長さ：68cm(最長)ショルダーベルト幅：3.5cm長さは3段階で調整可能です。※斜め掛けのショルダーとしてはご使用が難しい長さです。重量約830g素材外装：牛革内装：綿



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