【美品】アニエスベー　2way ショルダーバッグ　完売品　シボ革　黒

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■ブランド名agnes.bアニエスベー■詳細完売品 限定品アニエス・ベー ショルダーバッグ クラッチバッグ ポシェット 2way本革 レザー シボ革 ロゴ ブランドロゴ ブランド刻印 ロゴ金具 金具 マグネット フラップ ブラック 黒 カラー：ブラウン仕様：マグネット開閉式内側ファスナーポケット×2オープンポケット×1外側オープンポケット×1 ゴールドのロゴ金具が印象的なショルダーバッグです。ショルダーベルトを外すとクラッチバッグとしてもご使用いただけます。シンプルで様々コーディネートやシーンにも合わせやすく、高級感溢れる素敵なお鞄です。■状態目立った傷や汚れなしです。中古品なので大きなダメージのみ記載しておりますので小さなものは記載がない場合がございます。※中古品に理解のない方、神経質な方の購入お控え願います。※状態については写真にてご確認いただき、不明点がありましたらコメントにてご確認下さい。■サイズ縦16cm横24cmマチ6.5cmショルダーベルト97〜112cm■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品■発送匿名配送基本的に24時間以内に簡易包装にて発送させて頂きます。即購入OK質問等、気軽にコメントしてください。