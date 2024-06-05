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チェーン 41.5cm
商品番号 R20551565648
商品名

チェーン 41.5cm
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネックレスチェーンのみチェーン全長41.5cm材質···SV925カラー···ゴールド全体的にゴールドの色落ちがありますシルバーがみえるまでははげてませんが、神経質な方は御遠慮ください、(;ᯅ;)
http://narcologia.ru/goods/displease539031.html
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