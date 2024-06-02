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FURLA メトロポリス ショルダーバッグ
商品番号 A70818901313
商品名

FURLA メトロポリス ショルダーバッグ
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 2,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3～4回の使用回数で、大切に保管していました。目立つ傷や汚れ等はなく、中も綺麗な状態です。金具部分はよく見ると光の当たり加減で細かい傷があります(写真9枚目)使用する分には目立ちませんが、写真にてご確認をお願い致します。都内の正規販売店にて、定価￥44,000円で購入しました。◆カラー:ピンクラベンダー◆サイズタテ約13cm×ヨコ約17cm×マチ約8cmチェーン約125cm素人採寸にて誤差はご容赦ください。※付属の専用袋に入れて、ヤマト宅急便にて発送予定です。どうぞよろしくお願い致します。
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