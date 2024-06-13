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新品　ヘンローンシャイニングクロコダイルピンクＬ型長財布
商品番号 O43119087154
商品名

新品　ヘンローンシャイニングクロコダイルピンクＬ型長財布
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンクカラー···ピンク●アイテム:Ｌ型長財布マチ付き●色： シャイニングピンク●サイズ縦：9.5素敵なシャイニングピンク廻りファスナー金具　ゴールドカード１２枚蛇と同じく、ワニは金運効果もあり「ワニは一度咥えたモノは離さないから、ワニ革の財布はお金（金運）を離さない」と風水では言われております。●アイテム:ラウンドファスナー長財布●色： シャイニングピンク●サイズ縦：10cm横：19cmマチ：2.5cm※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。 ●素材 クロコダイルレザー布●新品 ●素材 クロコダイル●状態新品 ●発送方法発送はらくらくメルカリ便で行います。 ●その他、注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。即購入大丈夫です。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください。
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