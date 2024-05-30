新品未使用品 ビブロス マリリンモンロー 半袖 Tシャツ カットソー インテリア

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★受取確認後の評価は速やかにして下さい★━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━イタリア製BYBLOSBLU新品未使用品モンロー風デザインTシャツ有名ブランド、ビブロスのポップなTシャツです。ハートのサングラス、ドット柄のビキニ、フロントプリント部の可愛いフラワー。ごちゃごちゃしているように見えて、統一されたカラーなので不思議とシンプル見え。開封済ですが着ることもなく色褪せやプリントのはげ、そして漂白されたかのように真っ白な生地です。※着ていない＆暗所保管の為★定価13,700円ほどで購入。★壁にかけるだけでも映えるので、インテリアとしてお使いいただくのもありじゃないかなと思います。お値下げご相談くださいませ♪━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━#ビブロス#BYBLOS#ブランド服#モンロー#半袖#レディーストップス#トップス#白T#有名ブランド#在庫処分#極美品#新品未使用#イタリア製#メイドインイタリー#Italy#Mサイズ#ストレッチ素材#プリント#派手#シンプル#高級#ヴィブロス#美シルエット#夏物処分#SALE#三越#春夏#秋物#新品#伊勢丹#ピンク#サングラス#カットソー#売り切り#ブランド服#ドット#水玉#ハート#花#Flower#Simple#ニュアンス#ハイブランド