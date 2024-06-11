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trefle＋1 ブラック半袖トップス
商品番号 W23245917422
商品名

trefle＋1 ブラック半袖トップス
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック袖丈···半袖(肩がおちるので肘近く)サイズ　Free着丈　60cm肩幅(脇下)49cm素材　ポリエステルでシワにならにいハリ感のある素材です。胸元のドットレースとパフスリーブ、形はふわっとAラインで腰回りをカバー、可愛らしくまた着やすいアイテムとして重宝します。1.2回着用のみ。
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