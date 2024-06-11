trefle＋1 ブラック半袖トップス

カラー···ブラック袖丈···半袖(肩がおちるので肘近く)サイズ Free着丈 60cm肩幅(脇下)49cm素材 ポリエステルでシワにならにいハリ感のある素材です。胸元のドットレースとパフスリーブ、形はふわっとAラインで腰回りをカバー、可愛らしくまた着やすいアイテムとして重宝します。1.2回着用のみ。



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