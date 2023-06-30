ダンスウィズドラゴン　レディースポロシャツ

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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋デザインが可愛かったので購入しましたが、着るタイミングを逃しました。白地が少し透けますので、インナーを着てください。平置き 肩幅37.5cm脇下幅50.5cm総丈64cm
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