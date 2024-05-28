APC アーペーセー トートバッグ レディース レザー×デニム ブルー系

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◆商品情報◆APCトートバッグレディースアーペーセーA.P.C.レザー×デニム新品未使用◆商品仕様◆メイン素材:デニム表地:コットン留め具の種類:ファスナー本体サイズ：縦：約40㎝横底：約29㎝マチ：約14㎝※平置き素人採寸の旨、ご了承下さい。本体素材：デニム/カーフレザースペック：オープン式開閉/内側：ファスナーポケット×1付属品：なし◆注意事項◆ ※商品は、ご利用の端末によって色合いが異なって見える場合があります。※しっかりと梱包、発送させていただきます！最後までご覧いただきありがとうございます。是非ご検討宜しくお願い致します。