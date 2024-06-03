COACHオールドコーチ ショルダーバッグ ボディクロス USA製 80年代

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管理番号:37901ブランド名:オールドコーチ商品名:ショルダーバッグ素材:レザーカラー：オレンジ系A4ファイル収納：不可サイズ：約W(上部24)(底部23) × H15 × D6 cmショルダー(金具から計測)：約115cm付属品：タグチャームポケット外部オープンタイプ×2内部オープンタイプ×1休日：日曜・祝日・（仕入れ日：不定期）詳細：外部、角、フチに擦れ跡、外部にシミ汚れが数か所ございます。外部は退色によりオレンジ系になっております。内部は綺麗な状態です長財布・コスメポーチ・スマホが十分入る大きさのバッグです。破け、ベタツキ、粉吹き、不快な匂い使用に問題のあるダメージはございません。中古品なので程度は出来る限りお伝えしますが、感じ方は個人差があり完璧なお品をお求めの方、使用に問題の無い細かい事を気にする方、色味にこだわりのある方,真贋済みのお品ですが不安な方は購入をお控え下さい。パソコンやモニター設定によっては色合いが異なる場合がございます。予告なしに出品終了する事がございます。素材...牛革(本革)カラー...オレンジ種類...その他ショルダーバッグ