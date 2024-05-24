【鑑定済み】TORY BURCH MCGRAW トートバッグ 81916

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ブランド品専門サイト【LUCE】へようこそ！※ご購入前に必ず【プロフィール】をご確認下さい※ご購入前に必ず【在庫確認】をお願いいたします※商品説明に記載しております「定価」につきましては当店が独自調査したものですので表記に誤りがある場合がございます。あくまでも目安として参考にしてください。◆フォロワー様特典◆☆送料無料☆直送配送対応可☆1,000円OFF【商品説明】品名：トリーバーチ（TORYBURCH）MCGRAWトートバッグ状態：新品・未使用品番：81916定価：公式サイトに掲載が無い為、定価価格不明カラー：NATURAL/BLACKマルチカラー（807）金具色：ゴールド素材：イタリア製リネンツイル、レザーサイズ：W40×H27×D23cmハンドル長さ→約48cmハンドル高さ→約18cm開口部→約38cm重量→約1140g仕様：マグネットホック開閉内側→オープンポケット×3ファスナーポケット×2肩掛け可、A4ファイル収納可原産国：フィリピン付属品：純正保護袋公式オフィシャルサイト未発売のトートバックです。日本国内では入手困難な希少アイテム。A4ファイルやノートパソコンなど様々なアイテムを収納できる収納力抜群のアイテムです！大変人気商品の為すぐに売り切れてしまいますので是非お早めにどうぞ！！ご購入頂いた際はしっかりと梱包しご発送致しますのでご安心下さいませ！！ご不明点などございましたらご遠慮無くコメント下さい！！