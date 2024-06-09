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ルイヴィトンヴェルティカル ダミエ \nグラフィットN63095
商品番号 D14543742601
商品名

ルイヴィトンヴェルティカル ダミエ \nグラフィットN63095
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品】ルイヴィトンヴェルティカルダミエグラフィットN63095【シリアル】GI3156鑑定士による鑑定済【商品状態】・目立つキズ無し・汚れ無し・角のスレなし・使用感ほぼなし・美品未使用に近い・箱付き※ブランドの正規店にて購入。購入したものの使う事がほとんどないため出品致します。鑑定士による鑑定済#ルイヴィトン#長財布#メンズ財布#レディース財布#ヴェルティカルダミエ#ダミエ#未使用#美品
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