【極美品】ブレストプカピ★ スコッチグレイン ネオレザー ミニ トートバッグ



【VERY 10月号掲載】【Breath TOPKAPI /ブレス トプカピ】【撥水】スコッチグレイン ネオレザー ミニ トートバッグ



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【VERY 10月号掲載】【日本製】スコッチグレインネオレザー・ミニトートバッグ



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ご覧いただき、ありがとうございます！プロフィール欄に【お得な情報】を記載しております。ご一読頂けましたら幸いです。ブランド…BreathTOPKAPIブレストプカピ素材···レザー(本革)・フェイクレザーカラー···グレージュ×ブラックトートバッグ種類···トートバッグ柄・デザイン···その他・スコッチグレインサイズ…タテ約19.5cm×ヨコ約上辺:35cm下辺:26cm×奥行き約14cm×ハンドル長さ約27cm×ハンドル高さ約10cmVERY10月号掲載モデルです♪大人気！BreathTOPKAPIブレストプカピのスコッチグレインネオレザーミニトートバッグです♪トプカピ定番の大人気モデルで、お色も一番人気のグレージュカラーです♪≪抜け感を演出する、大人顔トート≫BreathTOPKAPIの代名詞とも言えるロングセラーアイテムが、スコッチグレイントートバッグ。レザーライクな素材を正統派のトートバッグのデザインに落とし込み、さりげない配色の遊び心をオン。持つだけで洗練された印象へと導くデザインと、日本製で丁寧に仕立てられるクオリティの高さで、飽きられることなく多くの人々を魅了しています。デイリーユースに最適な、コンパクトなサイジング。見た目とは裏腹に、広くとったマチがたっぷりとした容量を叶えます。1枚仕立てで作られているため軽量なのもうれしいポイント。取り外し可能なファスナーポーチ付きで、貴重品の持ち歩きも安心です。スタイリッシュなデザイン性だけでなく、使い勝手の良さも両立するまさに名品バッグ。スコッチグレイン…スコットランドで麦の模様が偶然ついたことに由来する粒状のシボ加工を施した、PVC素材の人気シリーズ。レザーライクな味わい深い表情と、キズや雨にも強いタフさが特長。【状態】傷や汚れ、シミ、色褪せ、破れ、角擦れ、ハンドルのダメージなどなく極美品です。バッグ内部も使用感なく未使用品に近い状態で、まだまだ長くご使用頂けるかと思います。宜しくお願い致します。