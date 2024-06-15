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Polene ポレーヌ　NUMBER NINE MINI ブラック
商品番号 K43803322341
商品名

Polene ポレーヌ　NUMBER NINE MINI ブラック
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用、即購入可能です。PoleneNumberNineポレーヌブラックモダンで温かみのあるデザインを持ち、しなやかさとホールド感のバランスに優れた?NumberNine?。フルグレインカーフレザーはドレープのように仕立てられ、バッグに立体感と柔らかさをもたらしています。サイズ：14x23.5x13cmハンドル付きサイズ：25x23.5x13cm調節可能なショルダーストラップ付属品:タグ付き/保存袋並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。
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