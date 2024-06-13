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K18 プラチナpt900 ペンダント　ダイヤ0.34ct 2.62 g
商品番号 R15968082024
商品名

K18 プラチナpt900 ペンダント　ダイヤ0.34ct 2.62 g
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 22,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K18プラチナpt900ペンダント　枠直径11㎜ダイヤ　0.34ct重さ　2.62g写真⑦⑧幅1㎜ネックレスを通したイメージです。インターネットメルカリのみ出品しております。
http://narcologia.ru/goods/cotton145961.html
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