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トロンボーン テナー B調 Tromboneゴールドラッカー ケース付学生用⑩
商品番号 S21562227302
商品名

トロンボーン テナー B調 Tromboneゴールドラッカー ケース付学生用⑩
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 13,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❤ご購入前に一声かけてください♪もちろん新品未使用です★お値下げ不可です！【仕様】カラー：ゴールド/調子：B♭/材質：真鍮/重量：5.4KG/パッケージサイズ：91×38×25cm　サビや腐食を防ぐため、2層仕上げで、インナースライドの表面処理にクロムメッキを施されております【美しい見た目】トロンボーンに使用される材質は真鍮なので、さびにくく、見た目にも美しく、明るく、張りのある音色が特徴で、ジャズ向けのテナートロンボーンです。【吹きやすい】中細管(管径13.4mm)で息も入りやすく明るめの音色になり、肺活量の少ない初心者でも楽に鳴らすことが出来ます【大きい音】ベルの太さは206mmでより開放的な音色が出しやすく、大きい音量も出しやすくなります【梱包セット】パッケージ内容：1×トロンボーン本体、1×専用ケース（ご注意：オイルグリスを含まない）　柔らかな音色が人気で、ジャズ、ポップスと、幅広いジャンルでお使いいただけます。
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