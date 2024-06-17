ルイ・ヴィトン　ポルトフォイユ　サラ　長財布　モノグラム

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質問ありましたら、コメント下さい。19x10.5x2.5cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・キャンバスライニング：グレインレザー（皮革の種類：牛革）金具（色：ゴールド）スナップボタン開閉式まち付きコンパートメントx2ファスナー式コインケース内フラットポケット外フラットポケットカード用ポケットx162019年に韓国で購入購入直後から１年以上２年未満の使用ですコイン汚れ有り蓋の反り有り目立つ皮の割れ無しシリアル刻印ありファスナー、スナップボタンとくに不具合は無さそうです。箱、保存布袋、購入証明書などもあります紙袋はつきません 写真追加などご希望がありましたらご連絡下さい らくらくメルカリ便で発送予定ですが変更する場合あります。カラー...レッド柄・デザイン...プリント（ロゴなど）財布形...長財布素材...本革