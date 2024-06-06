フェラガモのトートバック

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商品詳細
数年前に新宿伊勢丹の売場で購入しました。斜め掛けにも出来ます。結構愛用しましたのでショルダー部分に少し破れ（写真3）写真4・5枚目の使用感マチの部分の白い汚れ（写真6）等御座います。ご理解頂ける方、ご検討下さい。【サイズ】W約43cm×H約29cm×D約11cmショルダー最長：約98cm専用の袋御座います。
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