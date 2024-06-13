★美品★ルイヴィトン 付け替え用 ベルト リペア品 ビンテージバッグ用 2way

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ご覧下さりありがとうございます。こちらは古いルイヴィトンのバッグのベルトをリペアショップにてベルト部分を変えてもらった物です。ワンショルダー、斜め掛けの2パターンの使い方ができます。長さは120cm(斜め掛け)、70cm(ショルダー)です、いずれの長さも金具部分含めない長さです。私の体型(低身長太め)に合わせてオーダーしたため長さが合わない方もいらっしゃるかと思います。長さ確認の上ご購入下さい。よろしくお願いいたします。お買い上げの方には写真の保存袋をプレゼントし、大切に梱包後発送させて頂きます。ショルダーストラップ