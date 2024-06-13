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チャールズアンドキース ショルダーバッグ ミニバッグ ワイン ボルドー
商品番号 W10505760134
商品名

チャールズアンドキース ショルダーバッグ ミニバッグ ワイン ボルドー
ブランド名 チャールズアンドキース
特別価格 税込 2,137 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【サイズ】縦:13.0cm横:18.0cm幅:7.0cm背面カード入れ×1、内側収納×3(1つファスナー付き)【コンディション】こちらの商品は【B】ランクです【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等【S】ほぼ新品、美USED品【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり
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