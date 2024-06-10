LOEWEロエベ　バスケットバッグ　ミディアム　かごバッグ　タン

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LOEWEの大人気バスケット、一番人気のタンカラーです。大容量のミディアムです☆ヤシの葉を丁寧に手織りし作られたバスケット。レザーの持ち手とアナグラムパッチのポイントが上品で、カジュアルにもコンサバにも、どんな服装にもマッチして大変合わせやすいバッグです。今の季節からすぐにお使い頂けます。【ブランド】LOEWEロエベ【品名】バスケット ミディアムかごバッグ【色】ナチュラル タン【素材】ヤシの葉【サイズ】タテ 26.5cm（持ち手除く）ヨコ 40cm（1番広い部分）マチ 16cm（底）持ち手高さ 21.5cm【購入元】昨年こちらで購入しました。前出品者の方は大阪のロエベ正規店で購入されてます。【状態】特段目立ったキズ、よごれ等見た限りございません。全体的に使用感少なく非常に綺麗な状態です。持ち手も綺麗です。状態につきましては、できる限り丁寧な記載を心掛けておりますが、あくまでも中古品ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。完璧を求める方はブティックでのご購入をオススメ致します。詳細についてはお写真を確認頂くか、コメントよりご質問をお願いします。#LOEWE#ロエベ#カゴバッグ#かごバッグ#バスケット