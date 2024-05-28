Canon IVIS HF G20 美品　専用アクセサリーシュー付き

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iVIS HF G20 機種別 修理・メンテナンスのお申し込み｜キヤノン

中古で購入後、数回室内で使用した後眠っていたものです。とても綺麗で、このまま使用せず腐らせるのは勿体無いと思い出品することにしました。カメラ本体は密閉容器に乾燥剤と共に入れて保存しており、本体ボタンやリモコンの操作などの異常は見られません。バッテリーは純正バッテリー1つのみです。付属品は2枚目の写真に写っているものが全てですが、質問等ありましたらお気軽にお願いします。CanonIVISHFG20AVCHDFULLHD対応有color:BLACKビデオ・フォーマット:メモリカードビデオ・画質:AVCHDビューファインダ有メモリカード対応種類:SDXCモニタ有光学ズームクラス別2:9〜11倍内蔵メモリ有動画圧縮方式:MPEG4動画有効画素数・クラス別:200〜299万画素形状:横型手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CMOS静止画有効画素数・クラス別:151〜250万画素#キヤノン#Canon