❤超高性能CPU搭載でマルチタスクもサクサク快適♪❤高機能☆タブレットPC

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iPad 第6世代 32G Wi-Fi＋Cellular+新しいIpadケース-

M-1832-AM-★新品未使用品♪★送料無料・迅速配送♪★ハイスペック・ハイエンドな最新最先端モデル❤★2つの無線電波帯域に対応しより高速伝送を実現❤★スムーズなブラウジングでノンストレス❤★AI機能を搭載した最新最先端Androidバージョンを採用❤★8コアの非常に優れた処理能力❤★マルチタスクもサクサク快適❤★ブルーライトカットで目に優しい❤★★モデルチェンジやアップグレードなどにより予告なくデザイン仕様などが変更となります★★【2つの無線電波帯域に対応】ボディー背面にメタル素材を採用。お洒落で高級感溢れるデザイン仕様♪電波干渉の少ない5GHz/2.4GHzWi-Fiを同時にサポート！より安定したWifi無線信号を備え、より高速な伝送速度を実現！ワイヤレスデバイスを最大限に省エネ化♪【機能強化した新OS＆8コア】AI機能を搭載した最新最先端Androidバージョンを採用。UIの改善、様々な機能が強化されたAndroidシステムにより、スムーズで快適な操作感をご体感頂けます！8コアからなる非常に優れた処理能力で、グラフィック処理性能が大幅に向上。マルチタスクもサクサク快適♪【2.5DIPSディスプレイ】アスペクト比16：10の10.1型ワイドIPSパネル(1280x800)で、ネ動画などを鮮やかな映像でご視聴頂けます。広い視野角のIPSパネルにより、写真や動画などを斜めの角度からでも美しい映像で、ご堪能頂けます♪800万画素のリアカメラと200万画素のフロントカメラを内蔵し、美しい写真やオンライン通話をお楽しみ頂けます。【大容量★ブルーライトカットで目に優しい】RAM2GB/ROM32GBのタブレットは、最大128GBまでのMicroSDカードに対応。容量を気にせず、音楽、映画、電子書籍などをご堪能頂けます！5000mAh大容量バッテリーを搭載、大画面でも長時間の継続使用OK！通勤通学途中、出張や旅行先でも安心してお使い頂けます。Eyehealth・読書モード設定があり、ブルーライトを最大限カット！夜間などでも快適にブラウジングをお楽しみ頂けます♪