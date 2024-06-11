30プリウス SBスタイルダウンサスSタイプ

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トヨタ/スズキ人気モデル···プリウス30用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···固定式30プリウスのSBスタイルのSタイプのダウンサスです。リアのみです。純正ショックは付属しません。バネのみです。結構下がります。カットすれば被るくらいになると思います。新品で購入して1万キロ弱しか使用しておりません。自分はビルシュタインの車高調をフロントに着けて、リアにこのダウンサスを使用してました。直接取引優先致します。