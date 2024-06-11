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30プリウス SBスタイルダウンサスSタイプ
商品番号 P97763982564
商品名

30プリウス SBスタイルダウンサスSタイプ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トヨタ/スズキ人気モデル···プリウス30用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···固定式30プリウスのSBスタイルのSタイプのダウンサスです。リアのみです。純正ショックは付属しません。バネのみです。結構下がります。カットすれば被るくらいになると思います。新品で購入して1万キロ弱しか使用しておりません。自分はビルシュタインの車高調をフロントに着けて、リアにこのダウンサスを使用してました。直接取引優先致します。
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