格安！フィアット500 車検長R7年3月　ツインエアポップ　ICターボ

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即購入の場合、事務手数料26800円がかかります。基本的には現車確認後にお願い致します。万円単位の大幅値引きは出来ません。商品フィアット 500チンクエチェント ツインエアポップAT車検 R7年3月21日まで走行距離80314km車両管理の為伸びます型式ABA-31209ボディーカラーライトブルータイミングチェーン車で安心です870cc2気筒エンジンにICターボで加速抜群です排気量が小さいので燃費も良し装備ナビ ワンセグ ETCエンジン、ミッション、エアコン調子良いですたまにステアリング擦れる音あり現車確認、試乗歓迎しております外装小キズ程度内装年式のわりにきれいな印象お支払い金額は、車体268000円+リサイクル料15670円+月割り自動車税12200円名義変更完了までのお預かり金30000円陸送が必要な場合はプラス陸送費※現状販売現車優先となります。宜しくお願い致します。ボディタイプ···コンパクトカー燃料タイプ···ハイオク車年式···平成24年式走行距離···8万〜8.9万km