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ジムニー JA11 リーフスプリング 社外品
商品番号 K52139801562
商品名

ジムニー JA11 リーフスプリング 社外品
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#ジムニーショップジムニーJA11リーフスプリング社外3インチ？くらいアップすると思います。だいたいなので違ったらすみません。錆があったので簡易塗装してます。ブッシュ1つないのと、ボルトの入るカラーが1つありません。結構使用感はあるので完璧を求める方はご遠慮下さい。発送の際は重たいので2個口になります。着払い伝票で発送します。写真2枚目の右端、左端のリーフの先端が少し曲がってますがもともとなのか分かりません。取り外して時からそうでした。
http://narcologia.ru/goods/browse997191.html
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http://narcologia.ru/goods/browse852991.html
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