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商品詳細
#ジムニーショップジムニーJA11リーフスプリング社外3インチ？くらいアップすると思います。だいたいなので違ったらすみません。錆があったので簡易塗装してます。ブッシュ1つないのと、ボルトの入るカラーが1つありません。結構使用感はあるので完璧を求める方はご遠慮下さい。発送の際は重たいので2個口になります。着払い伝票で発送します。写真2枚目の右端、左端のリーフの先端が少し曲がってますがもともとなのか分かりません。取り外して時からそうでした。
http://narcologia.ru/goods/browse997191.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful311751.html
http://narcologia.ru/goods/browse852991.html
ジムニー JA11 リーフスプリング 社外品 【予約販売品】 www.geyrerhof.com
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ジムニー JA11 リーフスプリング 社外品-
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TERRA HOTリーフスプリング JA11
ジムニー JA11 リーフスプリング 社外品-
NTS技研(株式会社エヌ・ティー・エス)/ジムニーカスタムパーツ ...
スズキ ジムニー JA11 リーフスプリング交換 シャックル交換 公認車検 ...
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JA11 ジムニー用 社外 リーフスプリング シャシ 強化 リフトアップ ...
ジムニー JA11 リーフスプリング 社外品-
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