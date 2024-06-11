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マツダ　cx-8 純正　サスペンション　ダウンサス　新車取り外し
商品番号 E69440581390
商品名

マツダ　cx-8 純正　サスペンション　ダウンサス　新車取り外し
ブランド名 マツダ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マツダ　cx-8純正サスペンション新車取り外しした純正サスペンションです。納車してすぐにダウンサスペンションに交換しましたので状態は良いと思います。あくまでも中古ですのでご理解のある方宜しくお願い致します。
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