超希少 奇跡の未使用 MF08 MF10 フォルツァ デイトナBSC セット ...

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商品詳細
超希少なデイトナＢＳＣ製セレブラックメッキセットです。１・ビレットクロームグリップ 未使用２・コントロールスイッチハウジング 未使用セレブラックメッキはＭＦ０８フォルツァ発売時のファーストロット制作なので、販売数が少なく当時からほとんど出回っておりません。セレブラックが絶版になってから１５年以上たっておりますので、この製品を新品でストックしているのは他ではいないと思います。ＭＦ０８用ですので当然ＭＦ０８には取り付けができます。ＭＦ１０ですが、ＭＦ０８と同じ作業で取付が出来ますが、小さなビス１本だけネジ穴箇所が違う為、余ってしまいますが、普通に取り付けが出来き、普通に使用できます。当方ではＭＦ１０に取り付けておりました。通常のメッキと違いブラックメッキの様な落ち着いたメッキで、ブラック仕様のハンドルには高級感を出すことが出来き、特別なフォルツァになります。今後、入手する事は出来ないと思います。必ずプロフィールをお読みください。
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http://narcologia.ru/goods/recuperation536721.html
http://narcologia.ru/goods/stair472900.html
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