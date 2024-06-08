ZRX400 ZRX ヘッドカバーパッキン プラグガスケット ヘッド 1115B ...

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ZRX400ZRX400Ⅱカワサキkawasaki純正新品ヘッドカバーパッキンプラグガスケットシールワッシャーセットヘッドカバーパッキン×1プラグガスケット×4シールワッシャー×8セットです。※ヘッドカバーパッキンが後期型の対策済みパッキンです。前期型の対策前の物は現在販売されていません。対策前のパッキンとは形状も変わっていますが全年式こちらで対応できます。液体パッキンは必要です。即購入可能です。お探しの方よろしくお願い致します。エンジン パッキン ガスケット プラグ シール ZRX