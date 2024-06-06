USB 水無し アロマ ディフューザー

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ご覧いただきありがとうございます(˃̵ᴗ˂̵)透明吹きガラスと木製台のミニマルデザインコンパクトサイズのアロマディフューザーこのアロマエアディフューザーは原液のエッセンシャルオイルを使用しアロマテラピー効果を最大限に得られる他真鍮パネルをタッチすることで2段階に噴霧量の調整も可能です噴霧式アロマエアディフューザーサイズ:10×5×10（cm）材質:木製台＋ガラスエッセンシャルオイル容量:最大8mlカバレッジ:約30㎡内容物:木製台、ガラスドーム、usbケーブル、ポータブルケース、スポイト機能:アロマテラピー、空気を浄化※天然木を使用しているため色や材質に多少の個体差があります-使用方法-1.丸い噴霧ガラス瓶、木製ベース、USBケーブルを取り出します2.噴霧ボトルの底にある突き出た部分を木製ベースの丸いゴム製ガスケットにしっかりと押し込みます完全にボトルが取り付けられていることを確認してください3.ボトルの蓋を開け天然の純粋なエッセンシャルオイルを15〜20滴いれて蓋をします4.電源をUSBケーブルで接続します5.ワンボタンタッチコントロールデザイン:真鍮製のきーの最初のタッチでオンにすると、内部のLEDライトが点灯しますその間のモードは強です（2分オン、2分オフ）２番目のタッチは弱です３番目のタッチでオフになります電源はUSB接続、ポータブル充電器使用可能タイマー2時間精油を交換する場合はガラスドームの中に無水エタノールを5mlほど入れて20分ほど稼働させ洗浄してください同じ精油をご使用の場合も週に1度は上記のクリーニングをされる事をおすすめしますガラスドームと木製台は手製及び天然のため多少の個体差があります作業工程で多少傷ができる場合もございますが動作に問題はございません#chiquito雑貨72