ドットール・ヴラニエスDr.Vranjes ロッソノービレ250ml+150ml

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ご覧いただきましてありがとうございます。Dr.VranjesロッソノービレROSSONOBILE250ml+150mlギフトボックス本体250mlリフィル150mlロッソノービレ250ml用バンブースティック定価15400円2023年9月購入バーニーズニューヨークで使用されている香りです。赤ワインをモチーフにしたDr.Vranjes最高級コレクション。まず空間に広がるのは、ストロベリーとブラックベリーを基調に、シトラスのアロマが見事に調和したトップノート。その後、スミレとバラが調和し柔らかく醸成したノートに、このフレグランスの特徴であるワインのタンニンの繊細で気品ある香りがユニークなハーモニーを完成させます。