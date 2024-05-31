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ブルガリ アクア プールオム アトランティック オードトワレ
商品番号 H94500874312
商品名

ブルガリ アクア プールオム アトランティック オードトワレ
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品状態：ほぼ未使用に近いです。元カノのクリスマスプレゼントで貰い、その時に2プッシュ程です。あまり匂いが好きじゃなかったので、差し出します。　購入時期：2022年12月頃　残量：ほぼ50mlです#ブルガリアクアプールオムアトランティックオードトワレ#ドウシシャ#ブルガリ種類···スプレータイプ
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