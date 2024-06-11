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ドットールヴラニエス　ルームフレグランス　ディフューザー250mI 新品未使用品
商品番号 P47882713782
商品名

ドットールヴラニエス　ルームフレグランス　ディフューザー250mI 新品未使用品
ブランド名 ドットールヴラニエス
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\\心地よい空間にしてくれるルームフレグランス/☆新品未使用/未開封なのでギフトにも！☆イタリア・フィレンツェ発最高品質のエッセンシャルオイルを使用したルームフレグランスブランドです♪ドットール・ヴラニエスロッソノービレ250mlボトル/バンブースティック付属新品未使用　　購入時期　2023/09〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜[コレクション・ロッソノービ]赤ワインをモチーフにしたDr.Vranjes最高級コレクションです。まず空間に広がるのは、ストロベリーとブラックベリーを基調に、シトラスのアロマが見事に調和したトップノート。その後、スミレとバラが調和し柔らかく醸成したノートに、このフレグランスの特徴であるワインのタンニンの繊細で気品ある香りがユニークなハーモニーを完成させます。ワインのある生活を愛する方へのギフトに、ご自身の大切な空間の演出に。イタリア・フィレンツェで手作りされた、希少なフレグランスをお楽しみください。お洒落なインテリアや、ギフトなどにも大変喜ばれる逸品。使用場所···部屋・玄関
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