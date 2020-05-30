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Francfranc コットンブロッサム2箱セット
商品番号 F23445450012
商品名

Francfranc コットンブロッサム2箱セット
ブランド名 フランフラン
特別価格 税込 2,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シンプルかつエレガントな女性らしいデザインで、黒いリードが高級感を演出してくれるルームフレグランス。ILRAFFINIとは「洗練された」という意味です。フルボトル×2箱プレゼントにも◎◆都会的で洗練された気品溢れるコットンブロッサムの香りです。・トップノート：グリーン、ベルガモット、アーモンド・ミドルノート：ジャスミン、ローズ、スズラン・ベースノート：バニラ、サンダルウッド、シダーウッドフルボトルサイズW85×D85×H265mm　容量:180ml素材合成香料、溶剤、ガラスコットンブロッサムは特に人気の香りです。Francfranc廃盤の為入手困難です※安心の新品未使用未開封品匿名発送
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