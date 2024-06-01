冷感脱毛器 脱毛器 VIO対応 99万回 光美容器 9段階調節 男女兼用

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商品詳細
＼根こそぎ脱毛❕バレずにこっそりキレイに✨／⭐安心の匿名配送⭐脱毛器商品サイズ(cm):21.2*6.3*6.7(電源コードを除く)-本体重量(kg):0.27脱毛器最大消費電力:48W-電源:AC100V-240V(50/60Hz)【99万回数\u00269段階調節】脱毛器は99万回数フラッシュ回数が搭載されており、耐久性が優れている、ランプ交換の必要もないです。全身対応/男女兼用、目の周りや唇以外に、全身に適用する。【冷却クーリング機能】冷感VIO対応、放熱システムを搭載、LED液晶ディスプレイ等独自の冷却機能を備えているので、今まで脱毛の痛みに耐えなくても、楽な脱毛体験を楽しめます。【LED液晶ディスプレイ】光美容器の正面にはLEDディスプレイを搭載しており、光美容器の回数などを表示できます。サロンクラスの高機能でありながら、自宅で誰でも簡単に使える。日本国内全サイト既に100万台以上の受注数に達成しました。冷感脱毛器脱毛器だつもうきVIO対応99万発光美容器9段階調節メンズレディース家庭用男女兼用日本語取扱書付き－－－－＊－－－－＊－－－－✨新品未使用✨ご覧頂きありがとうございます(*^^*)⭐️即購入大歓迎♥️⭐️送料無料♥️匿名発送可♥️⭐️フォロー割実施中♥️⭐️平日15時までの購入で即日発送♥️#メイ商品一覧←こちらから❤78st69s110gj34-385$$7280
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