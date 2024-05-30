

【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム



【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム 【hannah さま】PRANAROM クラリセージ BIO 5ml プラナロム

プラナロム社【BIO】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■クラリセージBIO5mlーーーーーー使用期限：写真2ノート：トップ～ミドル香り：重く甘いフローラルな香り禁忌：注意事項を参照ーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ オレンジ・グレープフルーツ・ベルガモット サンダルウッド・パチュリ カモミールローマン・ジャスミン ゼラニウム・ラベンダー・ローズ ヤロウ・クラリセージ サイプレス・シダーウッド・ローズウッド ジュニパー フランキンセンス などーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理しているケモタイプ精油です。【BIO】マークは、オーガニック認定を受けた印です。海外製品のため、成分表はありません。箱にダメージ、ラベルにヨレ等あることがございますので、ご理解の上ご購入お願い致します。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、お気軽にコメント欄へご連絡下さい。ご購入後のおまとめ、お値引きはできかねますので、おまとめの場合は、ご購入前にご連絡をお願い致します。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）※注意事項・アレルギーテストを行ってから使用する・推奨用量を超えない・幼児の手の届かないところに保管・熱と光から遠ざけて保管してください・許可がない限り妊娠中および授乳中３歳未満の子供には使用しない・頻発月経、月経過多の方は使用を控える・集中したいときは使用を控える・使用時にアルコール飲料を摂取すると吐き気がある場合があります・多量（高濃度）に用いるのは控える・エストロゲンが原因で症状が悪化する疾患がある方は使用を控える・いかなる場合でも責任を負う事はできません#プラナロム#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#オーガニック#BIO#リラックス#スキンケア#クラリセージ#tttアロマ