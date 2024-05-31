未開封、4箱セット、キラーバーナー 倖田來未完全プロデュース 15包入×4

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サプリメント形状···粉末大変お得となっております！キラーバーナー4箱新品未開封であります。チャレンジコース（1箱7960円）29440円で購入いたしましたがお譲りということでお値下げしております。商品が溜まってしまい、余っているため出品いたします。内容量15本×４箱 未開封今、大注目の置き換えダイエットプチ断食で話題沸騰中のパイナップル味賞味期限2025年6月除菌し、薄い緩衝材に包んでお送りします。配送による箱の凹みなどはご了承ください。以下引用【倖田來未完全プロデュース商品誕生】美しくキレイ置き換えダイエット！消費するカロリーよりも摂取カロリーを抑えることで、激しい運動をしなくても必要な栄養を補いながら、美味しく満足感ある置き換えをおこない、無理なく健康的にカロリーを抑えることが可能です。また飲みやすさにもこだわり、スティック顆粒タイプで美味しく飲みやすいパイナップル味となっております。水なしでお飲み頂けます。女性に人気の置き換えダイエット！女性だけでなく、男性もお飲み頂けます。【内容量】1包7.8kcal/15包入り販売会社:トラストライン株式会社名称:松樹皮エキス含有加工食品原材料:還元麦芽糖(国内製造)、ポリデキストロース(水溶性食物繊維)、松樹皮エキス、サイリウムハスク末、オリゴ糖、パイナップル果汁末、黒ショウガエキス、メリロートエキス、レーシトルリン、プランタゴ・オバタ末、紅参エキス、黒胡椒エキス/酸味料、増粘剤(プルラン)、甘味料(アスパルテーム・レ-フェニルアラニン化合物、スクラロース)、クエン酸カルシウム、香料、ビタミンBサプリメント形状···粉末人気モデル/シリーズ···キラーバナー