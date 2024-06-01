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【かなりレア】　265.5g！　白檀　香木　インド産　【本物】
商品番号 K39887334464
商品名

【かなりレア】　265.5g！　白檀　香木　インド産　【本物】
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 4,800 円
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商品詳細

インド産の白檀です。乾燥重量　265.5g長さ　23cm直径　3〜4cmかなりのレアものです。白檀のいい香りがします。箱に入れてお届けします。種類···香木、焼香、抹香、仏壇用香炉香り···サンダルウッド
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