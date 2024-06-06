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ブルガリ　ブラック　75ml 　未開封 希少 2個セット
商品番号 P90386951878
商品名

ブルガリ　ブラック　75ml 　未開封 希少 2個セット
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 25,012 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★ご購入前に必ずプロフィールをお読みください★★【廃盤】ブルガリブラック75ml新品・未開封2個セットです。＊シュリンク付少しでも長く愛用されたいかたにお譲りできればと思います。4,5年前に購入し引き出し保管しておりましたので、比較的、変色は少ない方だと思います。(写真でご確認お願いいたします)当時、同時購入した別の使用中のものはかなり黄色く変色してますが、香りは変わらず使えていると思います。他のブランドにはない独特の香りで、たくさんのかたに愛される香りだと思います。オードトワレ　男女兼用・女性用容量...50ml〜99ml種類...オードトワレ香水
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