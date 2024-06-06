フィリップス PHILIPS エアーフロス 口腔洗浄機器 HX8240

【商品状態】使用形跡あり、水タンクのなかに多少水が残っています、中古品にご理解のある方のみご購入お願い致します。【お届けするもの】ノズルがついておりません。撮影の写真画像がすべてです。【検品】動作確認済み、不具合はございません。●パッケージなし●発送・梱包に関して基本的にプチプチで（大きな品物は箱のままで発送）、かつ素人の簡易包装にて発送する予定です。歯間洗浄を推進する簡単な方法歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス3カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の96%が週4回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。たった30秒でお口全体を洗浄エアーフロスは、たった30秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに1回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は1秒ごとに噴射されます。



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