- ホーム
- >
- コスメ・香水・美容
- >
- オーラルケア
- >
- 口臭防止/エチケット用品
- >
- フィリップス PHILIPS エアーフロス 口腔洗浄機器 HX8240
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
【商品状態】使用形跡あり、水タンクのなかに多少水が残っています、中古品にご理解のある方のみご購入お願い致します。【お届けするもの】ノズルがついておりません。撮影の写真画像がすべてです。【検品】動作確認済み、不具合はございません。●パッケージなし●発送・梱包に関して基本的にプチプチで（大きな品物は箱のままで発送）、かつ素人の簡易包装にて発送する予定です。歯間洗浄を推進する簡単な方法歯間洗浄は、お口全体的の健康のために大変重要です。エアーフロスは、歯間の奥まで簡単に洗浄。エアーフロス3カ月使用後、デンタルフロスを習慣付けられなかった人の96%が週4回以上の頻度でエアーフロスの使用を続けていました。たった30秒でお口全体を洗浄エアーフロスは、たった30秒でお口全体を洗浄。プッシュするたびに1回噴射されるので、歯を移動してこれを繰り返します。新しい自動噴射機能を使用するには、プッシュしたままガイドチップを隙間から隙間へと動かします。液体は1秒ごとに噴射されます。
http://narcologia.ru/goods/traverse16626.html
http://narcologia.ru/goods/recommended265390.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate296248.html
http://narcologia.ru/goods/traverse16626.html
http://narcologia.ru/goods/recommended265390.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate296248.html
Phillips エアーフロス HX8240 【人気沸騰】 600円引き zicosur.co
2023年最新】HX8240の人気アイテム - メルカリ
2023年最新】HX8240の人気アイテム - メルカリ
美品】PHILIPS sonicare フィリップス ソニッケアー 口腔洗浄器 エアー ...
2023年最新】フィリップス 8240の人気アイテム - メルカリ
Amazon | フィリップス PHILIPS エアーフロス グリーン 口腔洗浄 ...
AirFloss 充電式 口腔洗浄器 HX8283/08 | Sonicare
AirFloss ソニッケアー エアーフロス HX8516/02 | Sonicare
AirFloss ソニッケアー エアーフロス HX8526/02 | Sonicare
ヨドバシ.com - ソニッケアー sonicare HX8234/08 [エアーフロス ...
フィリップス HX8632／01 ソニッケアー エアーフロス ウルトラ ...
Phillips エアーフロス HX8240 【人気沸騰】 600円引き zicosur.co
Amazon | フィリップス 歯間洗浄器 ソニッケアー エアーフロス 【正規 ...