チサフェルナ30包×3箱　乳酸菌含有2兆2000億個/包

★ニチニチ製薬 チサフェルナ1.5g×30包×3.箱 未開封品・未使用★1包に乳酸菌2兆2000億個相当含有 ★購入先:ニチニチ製薬正規代理店★賞味期限2025年5月2日（新しい期限の商品が入りましたらそちらを優先させていただきます。）★発送について送る際は、匿名配送のヤマト運輸予定です。元箱は折りたたみ一緒に同封させていただきます。★発送日について遅くとも24時間以内に発送させて頂きます！★即購入大歓迎♪★「フォロー」及び「リピート」して頂ければ200円お値引きさせて頂きますのでご購入前にコメント下さい♪（以外のお値引きはご遠慮くださいm(__)m）★各種プロテサンS3、S、R、B、エブリィⅢ等取り扱ってますのでお気軽にコメントください♪ご検討宜しくお願い致しますm(__)m#ニチニチ製薬#チサフエルナ#乳酸菌#健康食品#LFK#特許習得#特許#FK23#花粉症#皮膚炎#酒さ#癌#便秘#腸活#腸内環境#ウイルス対策#免疫力アップ#抗がん剤の副作用#商品説明及び写真の無断転載禁止



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