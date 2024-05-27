J’s Amino 4000 90包キャンディ付きセット

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商品仕様[セット内容]○J’sAmino400090包セット○J.ノリツグJ‘sビタミンBキャンディーGENKI新品未開封箱のまま発送いたします。商品詳細〇アミノ酸をダイレクトに摂取J.ノリツグさんが原材料や製造方法を確認して監修。必須アミノ酸全9種類を含む、アミノ酸20種類を含有した「J’sAmino4000」です（*1*2）。1包6gあたりのアミノ酸含有量は合計4471.2mgで（*2）、食物繊維を0.56g、イソマルトオリゴ糖を0.52g含有しています（*3）。また、1包6gあたりタンパク質を4.16g含有し、脂質0.01gで低脂質です〇菌活＆筋活を意識した美容・健康サポート美容フローラをサポートする善玉菌の植物性乳酸菌ラブレ菌を配合（殺菌＆生菌）。口にそのまま入れる場合は、水などと一緒にお召し上がりください。水に溶かしたり、お好きな飲料に混ぜてもお召し上がりいただけますよろしくお願いいたします。