新品タグ付き　ミキハウス　ホットビスケッツ　ベスト　ボア　リバーシブル

ミキハウス ホットビスケッツの新品タグ付き、小花柄ピンクのリバーシブルベスト110サイズです(*^^*)片面はボアになっていてとてもあたたかそうです。朝晩冷えやすくなってきましたので、寒さ対策にいかがでしょうか。素人保管素人検品にご理解ご了承頂きまして購入お願い致します。柄・デザイン...花柄



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