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新品タグ付き　ミキハウス　ホットビスケッツ　ベスト　ボア　リバーシブル
商品番号 P42506668684
商品名

新品タグ付き　ミキハウス　ホットビスケッツ　ベスト　ボア　リバーシブル
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 1,778 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキハウス　ホットビスケッツの新品タグ付き、小花柄ピンクのリバーシブルベスト110サイズです(*^^*)片面はボアになっていてとてもあたたかそうです。朝晩冷えやすくなってきましたので、寒さ対策にいかがでしょうか。素人保管素人検品にご理解ご了承頂きまして購入お願い致します。柄・デザイン...花柄
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