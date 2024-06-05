

淡々斎好 祥瑞水指 加藤藤城作 共箱／茶道具陶磁器,裏千家好み物写し 淡々斎好 祥瑞水指 加藤藤城作 共箱／茶道具陶磁器,裏千家好み物写し



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◆値下げ交渉はお受けできません●サイズ（cm） 胴径15 高さ17.7cm●季節 通年 ●作品・箱裏千家の好み物写し。作品に銘あり。厚く、手取りが重めです。作者は瀬戸焼系か、京焼系と思われるが詳細は不詳です。箱はややシミあり。中古品ですので、写真でご確認をお願い致します。#茶道具 #水指