秋のプレゼントに❗️★Instagramで話題★誕生日【包装済み】ジュエル積木

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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇秋のプレゼントにも最適です❗️✨Instagramでも話題✨可愛らしいジュエルの積み木35個♪パステルミックス【木箱入り】（プレゼント包装済みです）◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇大人気のジュエルの積み木35個誕生日のプレゼントとして大人気です❗️グリムス社やグラパット社など他の積み木やお人形と組み合わせると、とても可愛いです誕生日、入園祝いなどのプレゼントにもおすすめです^_^【各個数、サイズ】 アクリルキューブ20個:2.5×2.5×2.5cm ジュエル積み木（正方形）透過あり10個：5×5×2.5cm ジュエル積み木（長方形）透過なし5個:10cm×5cm×2.5cm✨新品未使用品✨✨無言購入ok✨ ✨即購入ok✨■ 他サイトで売れた場合は突然削除しますのでご了承くださいませ\u003e\u003c【発送方法】匿名発送安心の匿名発送で発送いたします。基本的に、24時間以内に発送いたします。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・※北欧インテリア雑貨になります。小さな傷、インクのかすれやはね、ボンドのはみ出し、サイズの誤差など、日本製と比べて作りが荒い場合がございます。海外製品の特性をご理解の上、ご購入をお願い致します。※木製のため、それぞれ木目が違います。ご了承ください。※SALE品の為、外の紙箱に若干の破損があります。以上をご了承下さいませ\u003c(_ _)\u003e・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・気になることや、お値下げ交渉などお気楽にコメントください。デュシマデュシマ社ジュエル積み木ジュエル積木ジュエルメモリージュエルドミノPapoose toysgrimmsgrapatbauspielバウシュピールジュエルブロッククリア 積み木 ブロック知育玩具 おうちモンテモンテッソーリ積木 つみきウールレンガ知育玩具 おうちモンテにご興味ある方におすすめ♪