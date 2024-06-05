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ヤマハ　グラビノーバ　CLP-645
商品番号 E80712111797
商品名

ヤマハ　グラビノーバ　CLP-645
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 31,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お部屋を邪魔しないお色です。使用期間:約2年椅子の部分に少し擦れた感じがありますがまだまだ使って頂けます。音や感度、全く問題ありません。取説が無いのですがネットに掲載ございます。配送方法などご相談させてください。我が家の改築工事につき、現在、知人宅に預けていますので、2023／秋頃までは知人宅からの出荷になります。よろしくお願いします。お近くのエリアであれば、送料を少し載せさせていただき、お運びも致します。種類···電子ピアノカラー···ベージュ系アクセサリー・パーツ···椅子
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